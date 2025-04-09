Mash: в Подмосковье зарезали десятилетнего мальчика

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Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка
Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка Фото:

В подмосковном селе Ермолино убили десятилетнего мальчика, на его теле обнаружены следы ножевых ранений. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Окровавленное тело Диарбека с ножевым ранением прохожие обнаружили на детской площадке на улице Трудовой», — пишет Mash. Там уточнили, что прибывшие на место медицинские работники констатировали факт смерти. По информации от местных жителей, смерть ребенка наступила в результате драки.

Ранее в Щербинке были найдены тела двух детей без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, несчастный случай произошел на льду: дети провалились в воду и не смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

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В подмосковном селе Ермолино убили десятилетнего мальчика, на его теле обнаружены следы ножевых ранений. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Окровавленное тело Диарбека с ножевым ранением прохожие обнаружили на детской площадке на улице Трудовой», — пишет Mash. Там уточнили, что прибывшие на место медицинские работники констатировали факт смерти. По информации от местных жителей, смерть ребенка наступила в результате драки. Ранее в Щербинке были найдены тела двух детей без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, несчастный случай произошел на льду: дети провалились в воду и не смогли самостоятельно выбраться на поверхность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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