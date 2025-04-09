Полиция задержала убийцу девятилетнего мальчика в Подмосковье

В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, который скончался от ножевых ранений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
«Сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в г.о. Дмитров», — передает telegram-канал регионального управления. Следственные органы приняли процессуальное решение в отношении 14-летнего жителя поселка Икша, который стал подозреваемым по делу.
Ранее в подмосковном селе Ермолино был убит девятилетний мальчик. На теле ребенка обнаружены следы ножевых ранений. По данным, полученным от местных жителей, смерть мальчика произошла в ходе драки.
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