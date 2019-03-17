Болтон назвал причину осложнения переговоров между США и Россией

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 22:28
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Болтон уверен, что заявления о причастности Трампа в сговоре с Россией портят отношения между двумя странамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США. По мнению Болтона, взаимоотношения двух стран портят заявления о сговоре Трампа с Россией.

«Заявления оппонентов Трампа о его „сговоре с Россией“ осложняют урегулирование отношений между Вашингтоном и Москвой», — приводит RT слова Болтона.

Министерство финансов США расширило антироссийские санкции из-за конфликта с украинскими суднами в Керченском проливе. В санкционный список включены шесть россиян, в том числе замглавы погранслужбы ФСБ России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин. В перечне также оказался начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин. Под американские санкции также попали восемь российских компаний, связанных с судостроением.

На своей странице в Twitter Минфин США уточняет, что санкции против Москвы вводятся «из-за продолжающейся агрессии в отношении Украины». При этом поясняется, что Америка с Евросоюзом и Канадой таким образом «противостоит дестабилизирующему поведению Кремля».

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Три украинских военных судна вошли в акваторию Азовского моря. Крымские пограничники задержали корабли и арестовали экипаж за нарушение границы.

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