Болтон назвал причину осложнения переговоров между США и Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США. По мнению Болтона, взаимоотношения двух стран портят заявления о сговоре Трампа с Россией.
«Заявления оппонентов Трампа о его „сговоре с Россией“ осложняют урегулирование отношений между Вашингтоном и Москвой», — приводит RT слова Болтона.
Министерство финансов США расширило антироссийские санкции из-за конфликта с украинскими суднами в Керченском проливе. В санкционный список включены шесть россиян, в том числе замглавы погранслужбы ФСБ России Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин. В перечне также оказался начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин. Под американские санкции также попали восемь российских компаний, связанных с судостроением.
На своей странице в Twitter Минфин США уточняет, что санкции против Москвы вводятся «из-за продолжающейся агрессии в отношении Украины». При этом поясняется, что Америка с Евросоюзом и Канадой таким образом «противостоит дестабилизирующему поведению Кремля».
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Три украинских военных судна вошли в акваторию Азовского моря. Крымские пограничники задержали корабли и арестовали экипаж за нарушение границы.