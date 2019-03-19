Экономический рост в России оказался вымыслом

Эксперт опроверг информацию о рекордном развитии промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчет Росстата о рекордном росте российской экономики благодаря развитию промышленности оказался выдумкой. К таким выводам пришли экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В феврале никакого роста нет. Дополнительный рабочий день резко увеличивает фонд рабочего времени. Когда сопоставляют уровень месяца с уровнем того же месяца годом ранее, корректировку на календарный фактор не проводят, оттуда и видимость роста», — сообщил «Коммерсанту» заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста, член экспертного института ВШЭ Владимир Бессонов, который проводил анализ исходных данных Росстата. Также он подчеркнул, что даже при учете календарного эффекта российская промышленность все равно показывает отрицательную динамику.

Ранее Росстат отчитался о рекордном росте российской экономики из-за высоких темпов развития промышленности. Ведомство сообщало, что всего за один месяц промышленный сектор вырос сразу на 0,4%, составив в итоге 1,4%. Самый сильный рост аналитики зафиксировали в сферах обработки (4,6%), а также водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов (1,8%).