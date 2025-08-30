Трамп не знает, встретятся ли Путин и Зеленский

Трамп надеется на трехсторонний саммит США, России и Украины
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп уверен, что саммит России, Штатов и Украины состоится. Однако он не знает, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.
Также американский лидер заявил, что ответственной за обеспечение гарантий безопасности для Украины станет Европа. США будут ей помогать, подчеркнул Трамп.
