Трамп не знает, встретятся ли Путин и Зеленский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп надеется на трехсторонний саммит США, России и Украины
Трамп надеется на трехсторонний саммит США, России и Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп уверен, что саммит России, Штатов и Украины состоится. Однако он не знает, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.

Также американский лидер заявил, что ответственной за обеспечение гарантий безопасности для Украины станет Европа. США будут ей помогать, подчеркнул Трамп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп уверен, что саммит России, Штатов и Украины состоится. Однако он не знает, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским. Также американский лидер заявил, что ответственной за обеспечение гарантий безопасности для Украины станет Европа. США будут ей помогать, подчеркнул Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...