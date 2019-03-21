Названы самые «ленивые» регионы России

Самыми «ленивыми» регионами России признаны Республика Алтай, Карелия и Республика Коми. В данных субъектах зафиксирована самая низкая средняя фактическая продолжительность рабочей недели.
«Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9 часа), Карелии (33,4 часа) и Республике Коми (34,1 часа)», — приводит RT данные Росстата за третий квартал 2018 года.
Среди самых работоспособных регионов — Севастополь (39 часов в неделю), Калмыкия (38,8 часа), Воронежская область (38,8 часа) и Еврейская автономная область (38,8 часа).
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков объяснил, что на статистику влияет ряд факторов. Показатель зависит от структуры рабочей силы в регионе, так как для определенных категорий работников существуют свои нормы по продолжительности рабочей недели. Также значение имеют климатические особенности субъектов страны.