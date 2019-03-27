Телеведущий стремительно побежал разнимать дерущихся гостей программы Скриншот с видео Владимира Соловьева, Instagram

Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над тем, как сам побежал разнимать дерущихся гостей своей программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Смонтированный видеоролик он разместил на своей странице в Instagram.

Соловьев решил подшутить над собой из-за пробежки по студии. Юмористический видеоролик начинается с кадров, на которых стартуют бегуны. А затем на видео появляется сам Соловьев, который несется по студии. Эти кадры сопровождает песня Владимира Высоцкого «Марафон». «Я бегу, топчу, скользя, по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя — ни крошки», — говорится в тексте песни.

Подписчики оценили и юмор Соловьева, и его спортивные данные. «Хочется отметить великолепную форму и реакцию, так держать!» — написал в комментариях aleksandrpopov. «Отличный был спринтерский рывок, успели прям вовремя», — отметила olga_kuorti. «Это хорошее качество, когда человек может посмеяться над собой», — заявил antoniosnow. Но некоторые пожалели, что драку удалось быстро разнять. «Я пожалела, что вы быстро бегаете. Гриша (Грэг Вайнер, один из участников потасовки — прим. ред.) давно нарывается», — написала lara.

Скандал, напомним, разгорелся на шоу Соловьева из-за резких высказываний гостей программы. Грэг Вайнер и Араик Степанян едва не подрались, а ведущим пришлось буквально выталкивать их из студии. Правда, телезрители назвали потасовку «цирком» и «постановой».

Соловьев не в первый раз эпатирует публику. Ранее телеведущий буквально впал в истерику из-за богатств экс-сенатора Арашукова, которого задержали прямо на заседании Совфеда, напоминает «Утро.ру».