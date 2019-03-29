Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 22:58
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, промышленное предприятие, сопутствующий газ
Киев планирует создать хранилища газа на территории страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Киева имеется план действий на случай прекращения «Газпромом» транзита российского газа по территории Украины. Об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа на Украине». — приводит RT слова Коболева. Он также отметил, что Киев сейчас работает над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского союза. «Терминалы сжиженного газа будут способны заместить российский газ», — добавил глава «Нафтогаза».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович озвучил последствия, к которым может привести прекращение транзита российского газа через Украину. По мнению народного избранника, страна потеряет несколько миллиардов долларов.

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