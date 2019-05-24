Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран

С точки зрения ВВП на душу населения Украина является одной из самых бедных стран региона и находится на уровне Грузии, Армении и Молдавии. Такой вывод следует из доклада Всемирного банка, который посвящен украинской экономике.
«Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа. Также там отмечается, что при таком темпе роста экономики Украине понадобится больше 50 лет, чтобы достичь уровня доходов Польши.
Ранее, как напоминает телеканал 360, бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал Россию виновной в бедности украинцев. По его словам, большинству жителей страны сейчас приходится выживать, а не жить полноценной жизнью.