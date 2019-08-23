Во Франции назвали «пародией на холодную войну» попытки не пустить Россию в G8

Своим противостоянием возвращению России в «Большую восьмерку» (G8) европейские политики создают пародию на холодную войну. С таким заявлением выступила член комитета Национального собрания Франции по международным делам, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Выступая против возвращения России к новой G8, ЕС воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну», — написала Ле Пен в Twitter. Также депутат указала, что эта антироссийская идеология не только является пережитком прошлого, но и совершенно непродуктивна для интересов стран Европы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году, однако Евросоюз выступил против. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возврат России в «Большую восьмерку» не является для Кремля самоцелью.
En s'opposant au retour de la Russie dans un nouveau G8, l'UE nous rejoue une absurde parodie de Guerre froide.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 22 августа 2019 г.
En plus d'?tre anachronique, cette id?ologie anti-russe est totalement contre-productive pour les int?r?ts des Nations europ?ennes ! MLP