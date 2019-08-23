22 августа 2019

Во Франции назвали «пародией на холодную войну» попытки не пустить Россию в G8

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Марин Ле Пен назвала антироссийскую идеологию пережитком прошлогоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Своим противостоянием возвращению России в «Большую восьмерку» (G8) европейские политики создают пародию на холодную войну. С таким заявлением выступила член комитета Национального собрания Франции по международным делам, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Выступая против возвращения России к новой G8, ЕС воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну», — написала Ле Пен в Twitter. Также депутат указала, что эта антироссийская идеология не только является пережитком прошлого, но и совершенно непродуктивна для интересов стран Европы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году, однако Евросоюз выступил против. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возврат России в «Большую восьмерку» не является для Кремля самоцелью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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