Рабочие заправок Ямала обвинили крупную сеть в проблемах с трудоустройством

Сейчас без работы остались почти 20 человек, среди которых матери-одиночки Фото: media.gazprom-neft.ru

Бывшие работники автозаправок Ноябрьска (ЯНАО) обвинили своего экс-работодателя — сеть АЗС «Газпромнефть» — в проблемах с трудоустройством. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, с крупнейшей городской заправки был уволен весь персонал перед тем, как комплекс перешел другому собственнику — «ТПК Исбелт». В итоге новый владелец отказался трудоустраивать бывших работников. «Мы ничего криминального не сделали, по 10 окладов никто не просил. Но „ТПК Исбелт“ получил от „Газпромнефти“ запрет на то, чтобы брать людей. Хотим добиться хоть каких-то ответов», — уточнил собеседник. По его словам, сейчас без работы остались почти 20 человек, среди которых матери-одиночки и высококвалифицированные специалисты.

При этом на других АЗС Ноябрьска после расторжения договора с «Газпромнефтью» сотрудники остались работать, но уже по контракту с новым собственником. Так, например, сотрудники двух заправок не получали выходное пособие и остались работать на АЗС, а еще в двух — получили деньги после увольнения и также остались.

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» уточнили, что информация о договоренностях с ООО «ТПК Исбелт» об отказе в приеме на работу бывших сотрудников не соответствует действительности. «Предложение о приеме на работу в штат партнера было сделано всем сотрудникам АЗС. На текущий момент происходит расторжение трудовых договоров, в основном — по соглашению сторон. В некоторых случаях по выбору сотрудников трудовые договоры расторгаются в рамках сокращения», — уточнили в компании.

Получить оперативный комментарий в «ТПК Исбелт» не удалось. Телефоны организации, известные редакции, оказались недоступны.