В российском селе решили лечить рак святой водой

В Нестеровском поселении Республики Бурятия решили использовать святую воду и молитву в борьбе против онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте региональной епархии.
«В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями. И после искреннего, сердечного обращения народа к богу — отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут божьей помощи в борьбе с раком», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с просьбой о духовной поддержке к настоятельнице Сретенского женского монастыря обратилась глава поселения Лариса Зайцева и жители села после того, как в районе выросло число раковых больных. Водосвятный молебен провел протоиерей Василий Селецкий, уточняет телеканал 360. После этого жители пошли крестным ходом по селу.
В селе Нестерово живет меньше тысячи человек. Оно находится в Прибайкальском районе Бурятии.