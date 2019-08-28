В российском селе решили лечить рак святой водой

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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., святая вода, пенсионерка, бабушка
Местные жители решили спасаться святой водой после увеличения числа онкобольныхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нестеровском поселении Республики Бурятия решили использовать святую воду и молитву в борьбе против онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте региональной епархии.

«В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями. И после искреннего, сердечного обращения народа к богу — отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут божьей помощи в борьбе с раком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с просьбой о духовной поддержке к настоятельнице Сретенского женского монастыря обратилась глава поселения Лариса Зайцева и жители села после того, как в районе выросло число раковых больных. Водосвятный молебен провел протоиерей Василий Селецкий, уточняет телеканал 360. После этого жители пошли крестным ходом по селу.

В селе Нестерово живет меньше тысячи человек. Оно находится в Прибайкальском районе Бурятии.

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