Насколько мощной будет магнитная буря 24 мая 2025: прогноз

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщают, что 24 мая 2025 года возможно слабое усиление геомагнитной активности. Согласно прогнозу, уровень геоактивности может подняться выше 3 баллов, что свидетельствует о легком отклонении от нормы. Такие изменения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, особенно в дневное время. Подробнее об ожидаемой ситуации — в публикации URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025
С 21 по 23 мая 2025 года на Солнце сохранялось относительное спокойствие. 21 мая была зафиксирована слабая вспышка уровня C2.6 — после нее новых вспышек не наблюдалось. При этом параметры солнечного ветра выросли на 50%, но не достигли значений, способных вызвать магнитную бурю. Это объясняется изменениями в южной корональной дыре, которая остается сдержанной солнечным полем.
22 мая утро прошло без вспышек. Индексы геоактивности оставались на низком уровне: Ap — 10, уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 115. На 23 мая прогнозировалась 26% вероятность геомагнитных возмущений. Индекс К мог кратковременно превысить 4 балла, однако бурь в этот день не произошло.
Прогноз магнитной бури 24 мая 2025
По оценке ученых, 24 мая 2025 года геомагнитная обстановка может измениться. Несмотря на то, что вероятность начала магнитной бури оценивается в 21%, а шансы на незначительные возмущения — около 35%, остается и высокая вероятность — 44% — того, что магнитосфера сохранит стабильность и существенных отклонений не произойдет.
Хорошая новость заключается в том, что 24 мая К-индекс не превысит четыре балла (максимальный 3,67), а это значит, что вероятность возникновения геомагнитных колебаний уровня G1 мала и метеозависимым людям особо волноваться не стоит.
Показатели, отражающие текущее состояние магнитосферы, демонстрируют следующую тенденцию: Индекс Ap на 23 мая прогнозируется на уровне 6 (для сравнения, 23 мая он составляет 8). Индекс F10.7 (показатель солнечного радиоизлучения) ожидается на уровне 120 (23 мая — был на той же отметке).
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Геомагнитные бури — это отклонения в магнитном поле Земли, спровоцированные солнечными вспышками. Их интенсивность оценивается по восьмибалльной шкале: от неощутимых изменений до сильных колебаний, способных повлиять на самочувствие.
Особенно тяжело периоды геомагнитной нестабильности переносят люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем, а также проблемами с суставами и позвоночником. В группе повышенной чувствительности находятся также пожилые, будущие матери и дети.
Во время магнитных бурь могут наблюдаться такие проявления, как головная боль, резкая усталость, нервозность и эмоциональные перепады. У одних эти симптомы дают о себе знать за несколько суток до пика активности, у других — непосредственно во время бури или уже после ее окончания.
Особенно непросто во время магнитных бурь жителям мегаполисов: из-за плотного электромагнитного фона и высокого уровня стресса организм испытывает дополнительную нагрузку. Сказывается и так называемый эффект «массовой метеочувствительности», когда окружающая эмоциональная атмосфера влияет на общее состояние человека.
Как снизить влияние магнитных бурь
Во время геомагнитной бури важно беречь организм и снизить воздействие стрессовых факторов. Специалисты советуют отказаться от алкоголя и курения — они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Физические и эмоциональные перегрузки также лучше исключить: в такие периоды тело и так испытывает повышенное напряжение.
Если есть возможность, не стоит садиться за руль, особенно в дальние поездки, ведь внимательность может быть снижена. Принятие важных решений, требующих сосредоточенности, лучше отложить. Также в такие дни желательно избегать конфликтных ситуаций и острых обсуждений — психика нуждается в бережном отношении.
Чтобы чувствовать себя лучше, важно поддерживать водный баланс — обезвоживание способно усилить неприятные симптомы. Полноценный сон и стабильный режим отдыха помогут организму восстановиться. Рацион стоит сделать легче: убрать тяжелую, острую и жирную пищу. Кофе и крепкий чай желательно заменить более мягкими напитками, так как возбуждающие вещества могут ухудшить состояние.
Хорошо действуют прогулки на свежем воздухе, контрастный душ, легкая физическая активность — например, растяжка, плавание или йога. А спокойная музыка способствует расслаблению и помогает нервной системе восстановиться.
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