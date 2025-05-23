Насколько мощной будет магнитная буря 24 мая 2025: прогноз

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 24 мая — 21%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогноз магнитной бури 24 мая 2025
Прогноз магнитной бури 24 мая 2025 Фото:

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщают, что 24 мая 2025 года возможно слабое усиление геомагнитной активности. Согласно прогнозу, уровень геоактивности может подняться выше 3 баллов, что свидетельствует о легком отклонении от нормы. Такие изменения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, особенно в дневное время. Подробнее об ожидаемой ситуации — в публикации URA.RU.

Солнечные вспышки в мае 2025

С 21 по 23 мая 2025 года на Солнце сохранялось относительное спокойствие. 21 мая была зафиксирована слабая вспышка уровня C2.6 — после нее новых вспышек не наблюдалось. При этом параметры солнечного ветра выросли на 50%, но не достигли значений, способных вызвать магнитную бурю. Это объясняется изменениями в южной корональной дыре, которая остается сдержанной солнечным полем.

22 мая утро прошло без вспышек. Индексы геоактивности оставались на низком уровне: Ap — 10, уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 115. На 23 мая прогнозировалась 26% вероятность геомагнитных возмущений. Индекс К мог кратковременно превысить 4 балла, однако бурь в этот день не произошло.

Прогноз магнитной бури 24 мая 2025

По оценке ученых, 24 мая 2025 года геомагнитная обстановка может измениться. Несмотря на то, что вероятность начала магнитной бури оценивается в 21%, а шансы на незначительные возмущения — около 35%, остается и высокая вероятность — 44% — того, что магнитосфера сохранит стабильность и существенных отклонений не произойдет.

Хорошая новость заключается в том, что 24 мая К-индекс не превысит четыре балла (максимальный 3,67), а это значит, что вероятность возникновения геомагнитных колебаний уровня G1 мала и метеозависимым людям особо волноваться не стоит.

Показатели, отражающие текущее состояние магнитосферы, демонстрируют следующую тенденцию: Индекс Ap на 23 мая прогнозируется на уровне 6 (для сравнения, 23 мая он составляет 8). Индекс F10.7 (показатель солнечного радиоизлучения) ожидается на уровне 120 (23 мая — был на той же отметке).

Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье

Геомагнитные бури — это отклонения в магнитном поле Земли, спровоцированные солнечными вспышками. Их интенсивность оценивается по восьмибалльной шкале: от неощутимых изменений до сильных колебаний, способных повлиять на самочувствие.

Особенно тяжело периоды геомагнитной нестабильности переносят люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем, а также проблемами с суставами и позвоночником. В группе повышенной чувствительности находятся также пожилые, будущие матери и дети.

Во время магнитных бурь могут наблюдаться такие проявления, как головная боль, резкая усталость, нервозность и эмоциональные перепады. У одних эти симптомы дают о себе знать за несколько суток до пика активности, у других — непосредственно во время бури или уже после ее окончания.

Особенно непросто во время магнитных бурь жителям мегаполисов: из-за плотного электромагнитного фона и высокого уровня стресса организм испытывает дополнительную нагрузку. Сказывается и так называемый эффект «массовой метеочувствительности», когда окружающая эмоциональная атмосфера влияет на общее состояние человека.

Как снизить влияние магнитных бурь

Во время геомагнитной бури важно беречь организм и снизить воздействие стрессовых факторов. Специалисты советуют отказаться от алкоголя и курения — они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Физические и эмоциональные перегрузки также лучше исключить: в такие периоды тело и так испытывает повышенное напряжение.

Если есть возможность, не стоит садиться за руль, особенно в дальние поездки, ведь внимательность может быть снижена. Принятие важных решений, требующих сосредоточенности, лучше отложить. Также в такие дни желательно избегать конфликтных ситуаций и острых обсуждений — психика нуждается в бережном отношении.

Чтобы чувствовать себя лучше, важно поддерживать водный баланс — обезвоживание способно усилить неприятные симптомы. Полноценный сон и стабильный режим отдыха помогут организму восстановиться. Рацион стоит сделать легче: убрать тяжелую, острую и жирную пищу. Кофе и крепкий чай желательно заменить более мягкими напитками, так как возбуждающие вещества могут ухудшить состояние.

Хорошо действуют прогулки на свежем воздухе, контрастный душ, легкая физическая активность — например, растяжка, плавание или йога. А спокойная музыка способствует расслаблению и помогает нервной системе восстановиться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщают, что 24 мая 2025 года возможно слабое усиление геомагнитной активности. Согласно прогнозу, уровень геоактивности может подняться выше 3 баллов, что свидетельствует о легком отклонении от нормы. Такие изменения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, особенно в дневное время. Подробнее об ожидаемой ситуации — в публикации URA.RU. Солнечные вспышки в мае 2025 С 21 по 23 мая 2025 года на Солнце сохранялось относительное спокойствие. 21 мая была зафиксирована слабая вспышка уровня C2.6 — после нее новых вспышек не наблюдалось. При этом параметры солнечного ветра выросли на 50%, но не достигли значений, способных вызвать магнитную бурю. Это объясняется изменениями в южной корональной дыре, которая остается сдержанной солнечным полем. 22 мая утро прошло без вспышек. Индексы геоактивности оставались на низком уровне: Ap — 10, уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 115. На 23 мая прогнозировалась 26% вероятность геомагнитных возмущений. Индекс К мог кратковременно превысить 4 балла, однако бурь в этот день не произошло. Прогноз магнитной бури 24 мая 2025 По оценке ученых, 24 мая 2025 года геомагнитная обстановка может измениться. Несмотря на то, что вероятность начала магнитной бури оценивается в 21%, а шансы на незначительные возмущения — около 35%, остается и высокая вероятность — 44% — того, что магнитосфера сохранит стабильность и существенных отклонений не произойдет. Хорошая новость заключается в том, что 24 мая К-индекс не превысит четыре балла (максимальный 3,67), а это значит, что вероятность возникновения геомагнитных колебаний уровня G1 мала и метеозависимым людям особо волноваться не стоит. Показатели, отражающие текущее состояние магнитосферы, демонстрируют следующую тенденцию: Индекс Ap на 23 мая прогнозируется на уровне 6 (для сравнения, 23 мая он составляет 8). Индекс F10.7 (показатель солнечного радиоизлучения) ожидается на уровне 120 (23 мая — был на той же отметке). Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье Геомагнитные бури — это отклонения в магнитном поле Земли, спровоцированные солнечными вспышками. Их интенсивность оценивается по восьмибалльной шкале: от неощутимых изменений до сильных колебаний, способных повлиять на самочувствие. Особенно тяжело периоды геомагнитной нестабильности переносят люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем, а также проблемами с суставами и позвоночником. В группе повышенной чувствительности находятся также пожилые, будущие матери и дети. Во время магнитных бурь могут наблюдаться такие проявления, как головная боль, резкая усталость, нервозность и эмоциональные перепады. У одних эти симптомы дают о себе знать за несколько суток до пика активности, у других — непосредственно во время бури или уже после ее окончания. Особенно непросто во время магнитных бурь жителям мегаполисов: из-за плотного электромагнитного фона и высокого уровня стресса организм испытывает дополнительную нагрузку. Сказывается и так называемый эффект «массовой метеочувствительности», когда окружающая эмоциональная атмосфера влияет на общее состояние человека. Как снизить влияние магнитных бурь Во время геомагнитной бури важно беречь организм и снизить воздействие стрессовых факторов. Специалисты советуют отказаться от алкоголя и курения — они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Физические и эмоциональные перегрузки также лучше исключить: в такие периоды тело и так испытывает повышенное напряжение. Если есть возможность, не стоит садиться за руль, особенно в дальние поездки, ведь внимательность может быть снижена. Принятие важных решений, требующих сосредоточенности, лучше отложить. Также в такие дни желательно избегать конфликтных ситуаций и острых обсуждений — психика нуждается в бережном отношении. Чтобы чувствовать себя лучше, важно поддерживать водный баланс — обезвоживание способно усилить неприятные симптомы. Полноценный сон и стабильный режим отдыха помогут организму восстановиться. Рацион стоит сделать легче: убрать тяжелую, острую и жирную пищу. Кофе и крепкий чай желательно заменить более мягкими напитками, так как возбуждающие вещества могут ухудшить состояние. Хорошо действуют прогулки на свежем воздухе, контрастный душ, легкая физическая активность — например, растяжка, плавание или йога. А спокойная музыка способствует расслаблению и помогает нервной системе восстановиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...