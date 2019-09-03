На Украине подсчитали потери из-за блокады Крыма

Экономическая блокада Крыма была введена 20 сентября 2015 года Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Из-за экономической блокады Крымского полуострова Украина ежегодно теряет более миллиарда долларов. Такие данные в эфире телеканала «112 Украина» привел экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, работавший в правительстве в конце 1990-х годов.

«Украина потеряла от блокады Крыма около 1 млрд долларов: больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн в год от экспорта продуктов, которые поставляли фермеры Херсонской, Николаевской области — юга Украины», — цитирует Суслова «Утро.ру».

По словам экс-министра, замысел властей, связанный с перебоями в электроснабжении Крыма, не оправдался: Германия помогла России построить две электростанции. «Блокада Крыма была ошибочной», — констатировал Суслов.

В июле украинские эксперты предполагали, что прекращение экономической блокады Крыма, запущенной в 2015 году, станет возможным, если новый президент Украины Владимир Зеленский сумеет взять контроль над Верховной Радой, напоминает «Национальная служба новостей». По итогам голосования 21 июля партия Зеленского «Слуга народа» получила большинство в парламенте — 254 кресла.