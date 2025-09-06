Россиянам рассказали о размерах компенсации за задержку и отмену рейса

Пассажиры авиакомпаний и поездов могут рассчитывать на компенсацию в случае задержки или отмены рейса, которая может быть от 50 до 100% цены за билет. Об этом сообщила тревел-блогер, консультант по путешествиям и юрист Евгения Друкер.
«За это с авиакомпании взимается фиксированная сумма по правилам ЕС или Воздушного кодекса РФ. В среднем это до 50% от цены билета или его полная стоимость при отмене. <...> На железной дороге компенсируют до 100%», — сказала Друкер в разговоре с NEWS.ru.
Юрист объяснила, что компенсация покрывает стоимость билета, поврежденного багажа, расходы на связь и лекарства. Она советует сохранять все чеки, а также документы об оплате проживания в гостинице и такси. Сумма компенсации не ограничена, но все расходы нужно подтверждать документами.
Юрист напомнила, что если багаж потерян, по Монреальской конвенции авиакомпания выплачивает примерно 750 евро — это около 71,5 тысячи рублей. Для получения компенсации обязательно нужно предоставить подтверждающие документы.
Друкер пояснила, что моральный вред трудно доказать, поэтому получить за него компенсацию сложнее всего. По ее словам, в российских судах обычно выплачивают не больше 50–100 тысяч рублей. Но если человеку нанесли серьезный вред здоровью или он долго находился в плохих условиях, сумма может быть больше.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что делать, если в аэропорту был утерян багаж. Потерявшему чемодан пассажиру следует немедленно обратиться к стойке Lost and Found («Розыск багажа») или представителю авиакомпании и описать ситуацию. Также нужно сохранить багажную бирку и посадочный талон. Эти документы понадобятся для оформления заявления и дальнейшего взаимодействия с авиакомпанией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.