До Путина дошла информация о деле актера, осужденного за травмы росгвардейца

Видео с задержанием Павла Устинова не дошло до Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в курсе скандального дела актера Павла Устинова, которого суд отправил в тюрьму за применение насилия к росгвардейцу во время несанкционированной акции в Москве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что при этом президент не может влиять на решение суда.

«Мы не считаем возможным комментировать решение суда. У человека, против которого вынесен приговор, есть право обжаловать решение», — сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля заметил, президент Владимир Путин вряд ли смотрел видео с задержанием Устинова: «Это не прерогатива президента — разбираться в конкретных делах и их обстоятельствах».

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам тюрьмы. Его обвинили в применении насилия к росгвардейцу, правда, сам подсудимый вину не признал и заявил, что случайно оказался на акции протеста. В защиту заключенного выступили сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса.