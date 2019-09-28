Политики выстроились в очередь, чтобы лично пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Причиной такого ажиотажа стало выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Фотографию очереди опубликовала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что представителей многих международных делегаций, которые захотели пообщаться с главой российской дипломатической службы, не смущает, что Россию постоянно пытаются изолировать. «Обожаю наблюдать за „изоляцией России“», — подписала фотографию Захарова.
Выступая перед коллегами из других стран, Лавров призвал поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, напоминает RT. По словам министра, президент России Владимир Путин уже объявил, что не станет размещать в Европе и иных регионах ракеты средней и меньшей дальности если заметит такие же шаги со стороны американского коллеги, пишет Nation News. Как ранее писало «URA.RU», дипломат раскритиковал публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами США и Украины, назвав ее разглашение «неприличным».