27 сентября 2019

Огромная очередь выстроилась к Лаврову после его выступления в штаб-квартире ООН. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Выступление Сергея Лаврова в ООН понравилось многим представителям международных делегацийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Политики выстроились в очередь, чтобы лично пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Причиной такого ажиотажа стало выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Фотографию очереди опубликовала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что представителей многих международных делегаций, которые захотели пообщаться с главой российской дипломатической службы, не смущает, что Россию постоянно пытаются изолировать. «Обожаю наблюдать за „изоляцией России“», — подписала фотографию Захарова.

Выступая перед коллегами из других стран, Лавров призвал поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, напоминает RT. По словам министра, президент России Владимир Путин уже объявил, что не станет размещать в Европе и иных регионах ракеты средней и меньшей дальности если заметит такие же шаги со стороны американского коллеги, пишет Nation News. Как ранее писало «URA.RU», дипломат раскритиковал публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами США и Украины, назвав ее разглашение «неприличным».

Россию не смогли изолировать
Фото: Facebook Марии Захаровой

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