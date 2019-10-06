В РПЦ русских назвали «народом-убийцей»

Димитрий Смирнов заявил, что женщины рожать в любом случае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Русские — это «народ-убийца». Так в эфире телеканала «Союз» высказался глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопрос, является ли грехом аборт в случае медицинских противопоказаний.

В эфире программы к священнику обратилась женщина. Она рассказала, что сделала аборт из-за варикоза, а после спросила, можно ли считать такой поступок грешным. «Вот такие христиане в кавычках убивают собственных детей, а потом спрашивают: грех это или нет? <…> Это народ-убийца», — заявил Смирнов. Священнослужитель сравнил беременную женщину с солдатом, идущим на фронт. Мать, по его мнению, в случае необходимости должна «отдать жизнь за родину».

Однако протоиерей не исключил вину врачей, которые боятся рисковать жизнью роженицы. «Чтобы не ругали, он [врач] лучше убьёт младенца и склонит к этому маму», — заключил протоиерей. Он также предупредил, что из-за большого количества абортов жители России могут остаться в подчинении у мусульман и азиатов.

Ранее Смирнов выступил с заявлением, что в школах вместо английского языка детей нужно обучать церковнославянскому. Он также призвал родителей бить детей «по морде», если они сквернословят, передает Nation news. Однако в РПЦ данное высказывание признали шуткой, напоминает RT.