Жители Донецка сравнили размер пенсий в ДНР и на Украине

В Донецке местные жители всерьез опасаются того, на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вскоре могут отменить пенсии. Также горожане отмечают, что пенсии на подконтрольных Украине территориях Донбасса заметно выше, чем в ДНР.
Жительница Волновахи рассказала, что за войну численность населения города увеличилась вдвое, поскольку пенсионеры из непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) «приезжают и регистрируются ради выплат». «Люди боятся потерять те крохи, что Украина платит, все время же грозятся в ДНР и ЛНР пенсии отменить. И так пенсия — копейки, что там, что там», — сообщила женщина «Комсомольской правде». Многие жители Донбасса, по ее словам, живут «то тут, то там», некоторые снимают «угол в складчину». «Чтобы пенсию и там, и здесь получать», — пояснила она. Некоторые дончане даже якобы зарабатывают на этих пенсионерах, уверяет жительница: подвозят до границы, сдают комнаты на ночь тем, кто приехал «отметиться».
24 апреля президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для украинских граждан, проживающих на территории Донбасса. 13 мая в Министерстве труда РФ назвали необходимое условие для получения ими пенсионных начислений: по словам главы ведомства Максима Топилина, претендующим на социальную выплату нужно будет зарегистрироваться на территории России. Социальными выплатами из российского бюджета под видом пенсионеров Донбасса могут воспользоваться мошенники. Новый порядок заинтересует жителей Украины переехать в Донецк и Луганск за выплатами, считают опрошенные «URA.RU» эксперты. Оказаться жертвами аферистов в этой ситуации рискуют и сами жители ДНР и ЛНР.