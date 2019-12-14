Российскую школьницу, не оплатившую проезд, заставили просить милостыню

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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, автобусная остановка, общественный транспорт, ожидание автобуса
В итоге за проезд подростка заплатила одна из пассажирокФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Белгороде 15-летнюю девочку, которая у которой не было денег на проезд, заставили просить милостыню у пассажиров. Отмечается, что подросток пыталась четыре раза оплатить поездку банковской картой, однако терминал не работал.

«Когда водитель это увидел, он заглушил двигатель, закрыл двери и заставил ребенка попрошайничать», — сообщает «Ридус». Уточняется, что наличных у девочки с собой не было. За проезд подростка заплатила одна из пассажирок. Только после этого водитель открыл двери, выпустил людей и поехал по маршруту дальше.

Мама девочки рассказала, что она пришла домой испуганная и плакала. Сейчас СУ СК по региону и автопарк проводят проверку.

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