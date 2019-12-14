Российскую школьницу, не оплатившую проезд, заставили просить милостыню

В итоге за проезд подростка заплатила одна из пассажирок
В Белгороде 15-летнюю девочку, которая у которой не было денег на проезд, заставили просить милостыню у пассажиров. Отмечается, что подросток пыталась четыре раза оплатить поездку банковской картой, однако терминал не работал.
«Когда водитель это увидел, он заглушил двигатель, закрыл двери и заставил ребенка попрошайничать», — сообщает «Ридус». Уточняется, что наличных у девочки с собой не было. За проезд подростка заплатила одна из пассажирок. Только после этого водитель открыл двери, выпустил людей и поехал по маршруту дальше.
Мама девочки рассказала, что она пришла домой испуганная и плакала. Сейчас СУ СК по региону и автопарк проводят проверку.