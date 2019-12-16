На «России 1» объяснили пропажу слова «протесты» из песни Би-2

Во время выступления группы «Курки Кобейна», музыкального проекта «Би-2», на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» слово «протесты» прозвучало приглушенно из-за технического брака, отметил режиссер мероприятия Андрей Болтенко.
«Случившееся — досадный технический брак», — объяснил Болтенко причину произошедшего в разговоре с РИА «Новости». Он также уточнил, что концерт проходил с живым звуком, поэтому данные казусы вполне вероятны.
Ранее некоторые российские издания сообщали, что в песне, которую исполняла музыкальная группа «Куртки Кобейна», слово «протесты» оказалось заглушено. Трек исполняли участники группы «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha.
Как агентству рассказали в пресс-службе ВГТРК, телеканал, на котором был показан концерт, приуроченный к вручению музыкальной премии, получил запись от организаторов церемонии и не редактировал ее.