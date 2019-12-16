На «России 1» объяснили пропажу слова «протесты» из песни Би-2

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, сквер, толпа, протесты, сквер на драме, свет, фонарики
Слово «протесты» прозвучало тихо из-за технических сбоевФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Во время выступления группы «Курки Кобейна», музыкального проекта «Би-2», на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» слово «протесты» прозвучало приглушенно из-за технического брака, отметил режиссер мероприятия Андрей Болтенко.

«Случившееся — досадный технический брак», — объяснил Болтенко причину произошедшего в разговоре с РИА «Новости». Он также уточнил, что концерт проходил с живым звуком, поэтому данные казусы вполне вероятны.

Ранее некоторые российские издания сообщали, что в песне, которую исполняла музыкальная группа «Куртки Кобейна», слово «протесты» оказалось заглушено. Трек исполняли участники группы «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha.

Как агентству рассказали в пресс-службе ВГТРК, телеканал, на котором был показан концерт, приуроченный к вручению музыкальной премии, получил запись от организаторов церемонии и не редактировал ее.

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