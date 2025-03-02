Ситуация, когда Европа с населением 500 млн человек просит у США, где проживает 300 млн человек, защитить ее от 140 млн российских граждан, абсурдна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Европе просто не хватает веры в то, что она великая держава.
«Премьер Польши считает абсурдным, что „500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских“», — говорится в материале Polskie Radio. Он также заявил, что Европа — это «проснувшийся гигант», которому следует больше верить в свои силы, а не искать поддержки за пределами континента. По его словам, уверенная и хорошо вооруженная Европа может способна защитить свои границы.
Туск также еще раз подтвердил поддержку Украины и выразил необходимость в тесном союзе Польши и Запада с США, отметив, что позиция США по Украине сейчас не однозначна. И задачи Польша сейчас — преодолеть эту дилемму, чтобы ее голос был услышан.
Ранее Туск уже высказывался о необходимости усиления финансовой и военной поддержки Украины со стороны Европы, предлагая использовать замороженные российские активы для этих целей. Также он призывал к укреплению воздушной обороны и защиты границ стран Балтии и ЕС, что вызвало резкую критику со стороны российских политиков, считающих его высказывания угрозой для России.
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