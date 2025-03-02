«Проснулся гигант»: премьер Польши указал на абсурдность противостояния России

Польский премьер Туск: Европе не хватает веры в то, что она великая держава
© Служба новостей «URA.RU»
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Туск заявил, что Европе не хватает веры в свои силы
Туск заявил, что Европе не хватает веры в свои силы Фото:

Ситуация, когда Европа с населением 500 млн человек просит у США, где проживает 300 млн человек, защитить ее от 140 млн российских граждан, абсурдна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Европе просто не хватает веры в то, что она великая держава.

«Премьер Польши считает абсурдным, что „500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских“», — говорится в материале Polskie Radio. Он также заявил, что Европа — это «проснувшийся гигант», которому следует больше верить в свои силы, а не искать поддержки за пределами континента. По его словам, уверенная и хорошо вооруженная Европа может способна защитить свои границы.

Туск также еще раз подтвердил поддержку Украины и выразил необходимость в тесном союзе Польши и Запада с США, отметив, что позиция США по Украине сейчас не однозначна. И задачи Польша сейчас — преодолеть эту дилемму, чтобы ее голос был услышан.

Ранее Туск уже высказывался о необходимости усиления финансовой и военной поддержки Украины со стороны Европы, предлагая использовать замороженные российские активы для этих целей. Также он призывал к укреплению воздушной обороны и защиты границ стран Балтии и ЕС, что вызвало резкую критику со стороны российских политиков, считающих его высказывания угрозой для России.

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Ситуация, когда Европа с населением 500 млн человек просит у США, где проживает 300 млн человек, защитить ее от 140 млн российских граждан, абсурдна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Европе просто не хватает веры в то, что она великая держава. «Премьер Польши считает абсурдным, что „500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов русских“», — говорится в материале Polskie Radio. Он также заявил, что Европа — это «проснувшийся гигант», которому следует больше верить в свои силы, а не искать поддержки за пределами континента. По его словам, уверенная и хорошо вооруженная Европа может способна защитить свои границы. Туск также еще раз подтвердил поддержку Украины и выразил необходимость в тесном союзе Польши и Запада с США, отметив, что позиция США по Украине сейчас не однозначна. И задачи Польша сейчас — преодолеть эту дилемму, чтобы ее голос был услышан. Ранее Туск уже высказывался о необходимости усиления финансовой и военной поддержки Украины со стороны Европы, предлагая использовать замороженные российские активы для этих целей. Также он призывал к укреплению воздушной обороны и защиты границ стран Балтии и ЕС, что вызвало резкую критику со стороны российских политиков, считающих его высказывания угрозой для России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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