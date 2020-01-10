Захарова считает резолюцию Польши о Второй мировой войне победой идеологии

Мария Захарова предложила властям Польши заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Польши официально заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала, комментируя решение сейма страны о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны.

«Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить», — написала Захарова на своей странице в Facebook. По словам официального представителя МИД, такое решение является наглядным примером того, как «идеология победила правду». «Наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве», — добавляет Захарова.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий поддержал позицию Захаровой, отметив в разговоре с RT, что Польша своим заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но и предаёт память своих предков. «Она „торгует“ на международном рынке русофобскими настроениями», — отметил депутат, добавив, что такие настроения сегодня ценятся «в некоторых кругах».

В Польше 9 января приняли резолюцию, которая гласит, что к началу Второй мировой войны привели две существовавшие тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. В Варшаве также заявили, что заявления российских властей, пытающихся обвинить в развязывании войны Польшу, являются «провокационными и неправдивыми». В конце декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал польского дипломата 1930-х годов Юзефа Липского, который поддержал Адольфа Гитлера в желании выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».