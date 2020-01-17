Медведев предупредил нового премьера Мишустина о трудностях работы

Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев предупредил премьер-министра РФ Михаила Мишустина о сложности работы в правительстве. Такое заявление он сделал во время встречи с новым председателем кабмина и исполняющими обязанности членов правительства.
По словам Медведева, работа в правительстве РФ является одним из самых сложных видов деятельности. «Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми — это специфика деятельности в правительстве, но эта работа исключительно важна», — приводятся слова Медведева на сайте российского правительства. Он также отметил работу всех членов кабмина и пожелал новому составу правительства успехов.
Во время встречи Мишустин обозначил цели правительства на ближайшее время. «Нужно сосредоточиться на исполнении положений послания президента, которыми мы все занимаемся», — добавил он. Он пояснил, что сейчас члены кабмина продолжают исполнять свои обязанности до объявления нового состава правительства.
Указ об отставке правительства РФ подписал президент России Владимир Путин, напоминает RT. На пост главы кабмина он предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина. Позднее Госдума утвердила его на должность премьера, пишет «Национальная служба новостей».