Россия временно запретила вывозить за границу все крупы

Запрет будет действовать в течение десяти дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россельхознадзор временно запретил экспорт всех видов круп за границу. Запрет будет действовать в течение десяти дней. Об этом сообщается в письме рабочей группы Государственного совета РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции руководителям его территориальных управлений.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий», — пишет RNS со ссылкой на письмо ведомства. Временное эмбарго будет действовать до особых указаний рабочей группы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее в ФАС сообщили, что усилят контроль над ростом цен на социально значимые продукты. В этот список попали крупы, хлебобулочные изделия, масло, яйца и некоторые виды овощей и фруктов. До этого сообщалось, что некоторые торговые сети повысили цены на гречку и рис. Стоимость круп выросла на 15-30%.

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