Первый россиянин смог получить «золотой паспорт» Черногории

Впервые «золотой паспорт» Черногории получил россиянин. Об этом заявили представители компании Henley & Partners, занимающаяся вопросами гражданства.
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт», — цитирует представителей компании РБК. Имя получившего паспорт россиянина не называется.
В компании отметили, что по программе «Гражданство через инвестиции» одобрили несколько заявлений, но из-за пандемии коронавируса паспорта не выдавались. Уточняется, что обычно в Черногории запрещено двойное гражданство, но для участников указанной программы сделали исключение. Инвесторам и членам их семей не нужно отказываться от первого гражданства. Однако для получения паспорта Черногории необходимо выполнить ряд условий. Иностранцы должны инвестировать в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны и от 450 тысяч евро на юге. Кроме этого, следует сделать благотворительный взнос — 100 тысяч евро. Правительство Черногории планирует выдать две тысячи паспортов за три года, после этого программу закроют.
Ранее Черногория вошла в список стран, где россияне активно приобретают недвижимость. Спрос граждан РФ на квартиры и дома там вырос в два раза. В целом интерес россиян к зарубежной недвижимости увеличился на 70%.
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