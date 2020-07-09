Ветеран ФСБ объяснил, кто мог убить чеченского блогера в Австрии

Блогер Мамихан Умаров часто критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Существует несколько версий того, кто мог убить блогера из Чечни Мамихана Умарова в Австрии. Таким мнением с «URA.RU» поделился подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что в убийстве были задействованы иностранные спецслужбы, передает телеканал 360. Он отметил, что все это делается, чтобы вызвать политический резонанс против РФ.

«Говорить точно, как все произошло достаточно сложно. То, что Рамзан Кадыров высказал, это возможно. Многие спецслужбы, силовые структуры и различные организации, таким образом, поступают, чтобы создался информационный повод для новых санкций и ограничений», — заявил Филатов. Полковник предположил, что убийство могло быть связано с тем, что в НАТО или в Евросоюзе могут быть недовольны хорошими отношениями Австрии с РФ и это происшествие в состоянии их испортить.

По словам Филатова, в качестве версии можно рассмотреть вариант о «чеченском следе». Также Умарову кто-то мог самостоятельно отомстить за резкие высказывания, сказал экс-полковник ФСБ.

В австрийском городе Герасдорф был убит 43-летний уроженец Чечни, который просил у властей страны предоставить ему политическое убежище. Сообщалось, что убитым оказался Мамихан Умаров, который ранее критиковал главу Чечени Рамзана Кадырова. Мужчина вел Youtube-канал на чеченском языке и называл себя Анзором из Вены.

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