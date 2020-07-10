Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова

Алексей Навальный назвал Ивана Сафронова бессмысленным журналистом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE». В нем он прокомментировал дело советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.

Навальный в своем видео называет Сафронова «бессмысленным журналистом». На его слова ответила корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. «Арестовали Ваню за его статьи. Если Вы, дорогой, АН [Алексей Навальный], их не читали, это не значит, что Иван — бессмысленный журналист», — написала она. Вступился за советника главы Роскосмоса и журналист BBC Андрей Козенко.

Скрин: Twitter

К Козенко присоединилась бывшая сотрудница издания Ольга Кузьменкова. Она вспомнила дело «Кировлеса», по которому проходил Навальный.

Ольга Кузьменкова призвала Навального обратить внимание на себя Скрин: Twitter

Также Сафронова поддержали Георгий Туманов из GQ. «Алексей Анатольевич, ну вы-то хоть [не врите], а», — написал он в Twitter. Также свое мнение по поводу ролика блогера выразил Султан Сулейманов из «Медузы».

Фото: Twitter

А экс-главный редактор журнала «Афиша» Александр Горбачев просто послал Навального. Вместе с тем, журналист «Медиазоны» Максим Литаврин поддержал блогера. Он назвал коллег бесчестными и лицемерными.

Советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, он передавал одной из спецслужб НАТО секретные сведения. В Роскосмосе уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой в госкорпорации. Бывшему советнику Дмитрия Рогозина грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Экс-журналист не признал свою вину, пишет «Национальная служба новостей».

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