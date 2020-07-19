На Дальнем Востоке прошли митинги, в Москве задержали пикетирующих, коронавирус немного отступил, эксперты прогнозируют вакцинацию, в России вырастут цены на лекарства, введут электронные трудовые книжки, власти обяжут НКО отчитываться о потраченных пожертвованиях, а общепит ждут новые правила. Аварийное жилье будут сносить при поддержке большинства. Все самые интересные и важные новости России 19 июля — в обзоре URA.RU.
На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Сергея Фургала
- В выходные не прекращались несанкционированные акции в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. К хабаровчанам присоединились жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. По разным данным, в субботу на улицы Хабаровска вышло до 50 тысяч человек. Протестующие требуют перенести суд над главой региона в Хабаровск.
- Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что врио губернатора Хабаровского края могут назначить уже в понедельник 20 июля.
В Москве задержали ЛГБТ-активистов
- В субботу 18 июля в Москве у здания Госдумы задержаны более 20 ЛГБТ-активистов. Они хотели провести ряд одиночных пикетов против введения законопроектов об изменении Семейного кодекса. Согласно изменениям, в России трансгендерам запретят усыновлять детей. Также предлагается запретить усыновление однополым парам.
Данные по коронавирусу, эксперты говорят о вакцине
- За 19 июля в стране выявлено 6 109 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерло — 95 человек. При этом выздоровели 3 481 человек.
- Сутками ранее 18 июля COVID был диагностирован у 6 234 человека, 124 человека умерли. Выздоровело 7 490 человек.
- Специалисты выразили мнение, что первыми прививку от коронавирусной инфекции будут получать учителя и пожилые люди.
- Между тем, по мнению экспертов, вакцину от COVID придется обновлять ежегодно.
В России вырастут цены на лекарства
- Цены на медикаменты в России вырастут из-за обязательной маркировки, которую ввели с 1 июля. Таким мнением поделился депутат Госдумы, бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко.
В России введут электронные трудовые книжки
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. До конца октября 2020 года все работающие россияне должны будут определиться, хотят ли они оставить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную версию.
Для общепита ввели новые правила
- Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. Заведения общепита теперь смогут принимать заказы онлайн, с помощью приложения или телефона. Также общепиту официально запретили брать чаевые с клиентов в обязательном порядке.
- Минюст обяжет НКО отчитываться перед государством
- Министерство юстиции планирует обязать благотворительные некоммерческие организации публиковать отчеты об использовании собранных пожертвований на сайте ведомства раз в квартал.
Аварийные дома будут сносить против желания жильцов
- Ветхое жилье в России будут расселять, если такое решение поддержат две трети жителей дома. Об изменении в законодательстве сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Помимо того, из закона уберут разделение понятий ветхого и аварийного жилья.
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