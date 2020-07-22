В Шумихе раньше срока восстановили водоснабжение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске выберут нового спикера — На выборы подали документы судимые кандидаты — В Шумихе досрочно решили проблему с водой — В регионе появится новая особая экономическая зона — Сотрудников курганских детсадов сократят — В одном из озер массово погибла рыба. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

В Шадринске выберут нового спикера гордумы

Депутаты гордумы Шадринска 23 июля проведут внеочередное заседание, на котором планируется избрать нового спикера вместо отправленного в отставку Анатолия Черных.

Сам Черных выдвинулся в новый созыв гордумы от КПРФ. Ранее он планировал выдвигаться как самовыдвиженец, но решил идти от партии, так как в этом случае не нужно собирать подписи.

На областные выборы идут ранее судимые кандидаты

В выборах 13 сентября собираются участвовать 25 курганских кандидатов с погашенными судимостями. Четверо избираются в Курганскую облдуму. Кандидатов судили за взяточничество, кражи, мошенничество, разбой, причинение вреда здоровью, угоны, хулиганство, хранение оружия, нарушение правил ПДД и неуплату алиментов.

В Шумихе досрочно восстановили водоснабжение

В Шумихе, где 11 июля одновременно вышли из строя все насосы на скважинах, полностью восстановлено водоснабжение. Ранее власти заявляли, что устранить проблему удастся только к 24—25 июля.

Новая особая экономическая зона появится под Курганом

Из бывшей воинской части, которая располагалась в селе Иковка, планируют сделать особую экономическую зону «Курганская». Для нее уже найдены четыре резидента — предприятия из Москвы, Екатеринбурга и Кургана.

В Кургане сократят работников детсадов

Власти Кургана снова приступили к оптимизации дошкольных образовательных учреждений. В ближайшее время они планируют объединить детские сады. При этом придется сократить несколько ставок. Реорганизацию завершат к 1 ноября.

Массовая гибель рыбы зафиксирована в озере Карасинском