В Шумихе раньше срока восстановили водоснабжение
В Шадринске выберут нового спикера — На выборы подали документы судимые кандидаты — В Шумихе досрочно решили проблему с водой — В регионе появится новая особая экономическая зона — Сотрудников курганских детсадов сократят — В одном из озер массово погибла рыба. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:
В Шадринске выберут нового спикера гордумы
- Депутаты гордумы Шадринска 23 июля проведут внеочередное заседание, на котором планируется избрать нового спикера вместо отправленного в отставку Анатолия Черных.
- Сам Черных выдвинулся в новый созыв гордумы от КПРФ. Ранее он планировал выдвигаться как самовыдвиженец, но решил идти от партии, так как в этом случае не нужно собирать подписи.
На областные выборы идут ранее судимые кандидаты
- В выборах 13 сентября собираются участвовать 25 курганских кандидатов с погашенными судимостями. Четверо избираются в Курганскую облдуму. Кандидатов судили за взяточничество, кражи, мошенничество, разбой, причинение вреда здоровью, угоны, хулиганство, хранение оружия, нарушение правил ПДД и неуплату алиментов.
В Шумихе досрочно восстановили водоснабжение
- В Шумихе, где 11 июля одновременно вышли из строя все насосы на скважинах, полностью восстановлено водоснабжение. Ранее власти заявляли, что устранить проблему удастся только к 24—25 июля.
Новая особая экономическая зона появится под Курганом
- Из бывшей воинской части, которая располагалась в селе Иковка, планируют сделать особую экономическую зону «Курганская». Для нее уже найдены четыре резидента — предприятия из Москвы, Екатеринбурга и Кургана.
В Кургане сократят работников детсадов
- Власти Кургана снова приступили к оптимизации дошкольных образовательных учреждений. В ближайшее время они планируют объединить детские сады. При этом придется сократить несколько ставок. Реорганизацию завершат к 1 ноября.
Массовая гибель рыбы зафиксирована в озере Карасинском
- Жители Юргамышского района из села Караси сообщили, что в озере Карасинском произошел массовый мор пеляди. При этом они считают, что рыба в озере была запущена незаконно. Причиной гибели называют аномальную жару.