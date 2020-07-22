21 июля 2020
20 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 22 июля. В Кургане сократят сотрудников детсадов, водоснабжение в Шумихе восстановили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
В Шумихе раньше срока восстановили водоснабжение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске выберут нового спикера — На выборы подали документы судимые кандидаты — В Шумихе досрочно решили проблему с водой — В регионе появится новая особая экономическая зона — Сотрудников курганских детсадов сократят — В одном из озер массово погибла рыба. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

В Шадринске выберут нового спикера гордумы

  • Депутаты гордумы Шадринска 23 июля проведут внеочередное заседание, на котором планируется избрать нового спикера вместо отправленного в отставку Анатолия Черных.
  • Сам Черных выдвинулся в новый созыв гордумы от КПРФ. Ранее он планировал выдвигаться как самовыдвиженец, но решил идти от партии, так как в этом случае не нужно собирать подписи.

На областные выборы идут ранее судимые кандидаты

  • В выборах 13 сентября собираются участвовать 25 курганских кандидатов с погашенными судимостями. Четверо избираются в Курганскую облдуму. Кандидатов судили за взяточничество, кражи, мошенничество, разбой, причинение вреда здоровью, угоны, хулиганство, хранение оружия, нарушение правил ПДД и неуплату алиментов.

В Шумихе досрочно восстановили водоснабжение

  • В Шумихе, где 11 июля одновременно вышли из строя все насосы на скважинах, полностью восстановлено водоснабжение. Ранее власти заявляли, что устранить проблему удастся только к 24—25 июля.

Новая особая экономическая зона появится под Курганом

  • Из бывшей воинской части, которая располагалась в селе Иковка, планируют сделать особую экономическую зону «Курганская». Для нее уже найдены четыре резидента — предприятия из Москвы, Екатеринбурга и Кургана.

В Кургане сократят работников детсадов

  • Власти Кургана снова приступили к оптимизации дошкольных образовательных учреждений. В ближайшее время они планируют объединить детские сады. При этом придется сократить несколько ставок. Реорганизацию завершат к 1 ноября.

Массовая гибель рыбы зафиксирована в озере Карасинском

  • Жители Юргамышского района из села Караси сообщили, что в озере Карасинском произошел массовый мор пеляди. При этом они считают, что рыба в озере была запущена незаконно. Причиной гибели называют аномальную жару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Происшествия Природа Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...