Белоруссия стала покупать меньше нефти у России

Белоруссия закупит 160 тонн нефти у Америки и Азербайджана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили закупки нефти у российских компаний с 1,58 млн тонн до 1,21 млн тонн. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн», — цитирует «Интерфакс» Тищенко. По его словам, 77 тыс тонн нефти доставят по железной дороге. Также Белоруссия закупит 160 тонн у Америки и Азербайджана. Отмечается, что объемы переработки нефти в Белоруссии снизились из-за планового ремонта ОАО «Нафтан». Объем нефти, закупленной у России в январе—июле, снизился на 37,4% по сравнению с прошлым годом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с посланием к нации перед выборами 9 августа, на которые он идет на волне конфронтации с Россией, передает «Национальная служба новостей». В своем обращении к народу он заявил, что из-за дорогих кредитов и высоких цен на энергоресурсы Белоруссия за 5 лет потеряла 9,5 млрд долларов. «От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд белорусских рублей», — подчеркнул Лукашенко.

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