Адвокат рассказал о шансах Ефремова уйти от наказания по болезни

Состояние актера Михаила Ефремова может отразиться на приговоре суда. Такое мнение высказал адвокат Александр Почуев.
«Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей», — цитирует Почуева издание «Вечерняя Москва». По его словам, исполнение наказания могут перенести до полного выздоровления актера. Почуев рассказал, что травля Ефремова вызвала эмоциональное и психическое напряжение у актера. Сейчас он ждет диагноза от врачей.
Ранее Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП с его участием. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, врачи подозревают у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. Ефремов не признает свою вину в ДТП, которое он совершил 8 июля. Свидетели рассказали, что после столкновения пьяный артист вышел, чтобы осмотреть свою машину и не пытался помочь пострадавшему водителю, сообщает агентство Nation News.
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