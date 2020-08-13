В Белоруссии необходимо провести новые президентские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в присутствии международных наблюдателей», — передает ТАСС. Такое заявление главный американский дипломат сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80%, передает RT. Его главный оппонент, Светлана Тихановская — около 10%. Однако по данным независимых экзитполов, около 80% избирателей проголосовали за Тихановскую. В стране начались массовые протесты, силовики жестоко избивают протестующих и открывают по ним огонь. Политологи сообщают, что правительство может ввести в стране систему двоевластия и отдать часть власти Тихановской.
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