Проректор назвал главный недостаток дистанционного образования

Для учителя и учеников важен постоянный зрительный контакт и общение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьное образование никогда не перейдёт полностью в удалённый режим из-за своей низкой эффективности. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Образовательный процесс, особенно в средней школе и начальной школе, — это очень важный психологический контакт, связанный с учителем, то есть когда учитель мотивирует, примером помогает ребёнку преодолевать какие-то трудности», — цитирует эксперта RT. Сафронов отметил, что в режиме дистанционного образования дети не могут нормально подготовится ни к контрольным работам, ни к экзаменам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о начале учебного года в каждом регионе будет приниматься индивидуально после 20 августа, сообщает «Национальная служба новостей». По словам главы правительства, все зависит от эпидемиологической ситуации на местах. Позже мэр столицы Сергей Собянин объявил, что линеек 1 сентября в школах Москвы не будет. В регионах УрФО откже будут отменены традиционные линейки в школах.

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