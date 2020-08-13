Собянин: школьных линеек 1 сентября не будет

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День знаний, первое сентября в гимназии №210 «Корифей». Екатеринбург, линейка, первоклашки, школа, школьники, цветы, первоклассники, первое сентября, день знаний, ученики, букет, 1 сентября
От линеек отказались из соображений санбезопасности Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Учебных линеек 1 сентября в школах Москвы не будет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», — цитирует Собянина RT. Мэр Москвы напомнил, что подобные ограничения решили ввести из соображений санитарной безопасности.

В школах ученикам и преподавателям не придется сидеть в масках, рассказал Собянин, однако движение учеников между классами будет ограничено. Помимо этого, во всех учреждениях обязаны проводить дезинфекцию, а также измерять температуру учителям и учащимся.

Учащиеся школ и вузов России перешли на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Учиться онлайн им пришлось несколько месяцев, позднее в Минпросвещения объявили, что новый учебный год начнется в традиционном формате, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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