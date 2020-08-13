Собянин: школьных линеек 1 сентября не будет

Учебных линеек 1 сентября в школах Москвы не будет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», — цитирует Собянина RT. Мэр Москвы напомнил, что подобные ограничения решили ввести из соображений санитарной безопасности.
В школах ученикам и преподавателям не придется сидеть в масках, рассказал Собянин, однако движение учеников между классами будет ограничено. Помимо этого, во всех учреждениях обязаны проводить дезинфекцию, а также измерять температуру учителям и учащимся.
Учащиеся школ и вузов России перешли на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Учиться онлайн им пришлось несколько месяцев, позднее в Минпросвещения объявили, что новый учебный год начнется в традиционном формате, напоминает телеканал 360.
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