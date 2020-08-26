В России показали ракету, способную уничтожить любой танк

Отклонение «Гермеса» от цели составляет всего 50 сантиметров (фото из архива) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Одна сверхзвуковая ракета новейшего российского дальнобойного комплекса «Гермес» способна уничтожить любой западный танк. Об этом заявил представитель компании-разработчика КБП им. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех»).

«На гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной единственной ракеты комплекса [„Гермес“]», — цитирует ТАСС представителя КБП им. Шипунова. Он рассказал, что по итогам испытания вероятность поражения боевой машины противника составляет 98-99%. По его словам, даже при стрельбе на максимальную дальность отклонение «Гермеса» от цели составляет всего 50 сантиметров, а скорость полета превышает четыре скорости звука.

Ракетный дальнобойный комплекс представили на форуме «Армия-2020». В его состав входят беспилотные летательные аппараты разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку. Также одна из особенностей «Гермеса» — компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет, который устанавливаться даже на бронеавтомобили.

Ранее сообщалось, что в России начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, которая может уничтожить гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, передает RT. Кроме того в СМИ появлялись сообщения об испытании крылатой ракеты под индексом Х-50, имеющую репутацию «невидимой», пишет агентство Nation News.

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