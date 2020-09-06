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Самое актуальное в Курганской области на 7 сентября. Регион не готов к отопительному сезону, осужденные пожаловались на отсутствие питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вентили, трубы отопления
Лишь 50% сетей готовы в области готовы к отопительному периоду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заключенные рассказали об отсутствии питьевой воды — депутат Госдумы заявил о проблемах льготной ипотеки — регион лишь наполовину готов к отопительному периоду — силовики обсудили проведение выборов. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Осужденные пожаловались на отсутствие воды

Депутат Госдумы рассказал о проблемах ипотеки

  • Депутат Госдумы Александр Ильтяков, представляющий Курганскую область, заявил, что банки препятствуют получению льготной ипотеки на строительство жилья и целенаправленно затягивают процесс до полугода.

Силовики в Кургане обсудили выборы

  • Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев во время своего визита в Курган провел встречу с главными силовиками региона. Одной из тем обсуждения стали выборы.

Через 2-3 недели в регионе начнется отопительный сезон

  • В области через 2-3 недели начнется отопительный сезон, однако, общая готовность нему составляет 50,4%, что является довольно низким показателем. Детские сады и школы готовы на 98% и 93% соответственно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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