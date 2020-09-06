Заключенные рассказали об отсутствии питьевой воды — депутат Госдумы заявил о проблемах льготной ипотеки — регион лишь наполовину готов к отопительному периоду — силовики обсудили проведение выборов. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Депутат Госдумы Александр Ильтяков, представляющий Курганскую область, заявил, что банки препятствуют получению льготной ипотеки на строительство жилья и целенаправленно затягивают процесс до полугода.
Силовики в Кургане обсудили выборы
Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев во время своего визита в Курган провел встречу с главными силовиками региона. Одной из тем обсуждения стали выборы.
Через 2-3 недели в регионе начнется отопительный сезон
В области через 2-3 недели начнется отопительный сезон, однако, общая готовность нему составляет 50,4%, что является довольно низким показателем. Детские сады и школы готовы на 98% и 93% соответственно.
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