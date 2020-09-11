В России изменят правила сдачи экзамена на права

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Экзамен на права планируют проводить по новым правилам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут ввести новые правила для сдачи экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«Проектом регламента предусмотрены процедуры проведения практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств исключительно в условиях дорожного движения», — говорится в сообщении. Отдельного экзамена на закрытых площадках больше не будет, пишет РИА «Новости».

В МВД также предложили завершать экзамен сразу за такие ошибки, как непристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения. Водителю необходимо набрать менее пяти штрафных баллов, уточнили в пресс-службе.

Планируется, что проект административного регламента вступит в силу 1 апреля 2021 года одновременно со вступающими в силу изменениями Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Итоги экзамена можно будет обжаловать. Жалобы будет рассматривать комиссия, решение которой будет основанием для аннулирования результата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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