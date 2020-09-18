Препарат от коронавируса включат в список важнейших лекарств

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Цены на «Фавипиравир» будут контролироваться антимонопольной службой России Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Противовирусный препарат «Фавипиравир» в ближайшее время отнесут к жизненно необходимым важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В ближайшее время „Фавипиравир“ будет включен в перечень ЖНВЛП», — цитирует ТАСС Кузнецова. По его словам, цены на препарат будут контролироваться антимонопольной службой России.

Минздрав РФ 17 сентября разрешил применять «Фавипиравир» для лечения в коронавируса в домашних условиях, передает телеканал 360. До этого препарат использовали только в стенах больницы.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал URA.RU, что Россия избежит второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и соблюдать меры безопасности. Вирусолог говорит о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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