Препарат от коронавируса включат в список важнейших лекарств

Противовирусный препарат «Фавипиравир» в ближайшее время отнесут к жизненно необходимым важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В ближайшее время „Фавипиравир“ будет включен в перечень ЖНВЛП», — цитирует ТАСС Кузнецова. По его словам, цены на препарат будут контролироваться антимонопольной службой России.
Минздрав РФ 17 сентября разрешил применять «Фавипиравир» для лечения в коронавируса в домашних условиях, передает телеканал 360. До этого препарат использовали только в стенах больницы.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал URA.RU, что Россия избежит второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и соблюдать меры безопасности. Вирусолог говорит о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
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