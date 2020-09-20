В России может появиться новая льготная ипотека Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По данным ЦБ России, доллар к закрытию торгов 18 сентября, в пятницу, принял значение 75,57 рубля. Это на 39 копеек выше уровня, которого достигала валюта на прошлых торгах. Евро подорожал на 52 копейки и оценивался в 88,96 рубля. Падение рубля аналитики связывают с удешевлением нефти. Цена на баррель нефти марки Brent составила 43,04 доллара, что на 33 копейки ниже, чем на прошлых торгах.

Ситуация в России

По инициативе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выплаты безработным россиянам с детьми могут стать бессрочными. Эта выплата была введена для тех, кто потерял работу в период пандемии коронавируса. Инициатива продлить выплаты на постоянной основе может обойтись бюджету РФ в 25—27 млрд рублей в месяц.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести новый вид льготной ипотеки для детей-сирот. Они смогут получить ипотеку под 2—6% годовых. Правительство РФ уже рассматривает предложение.

Расходы российского бюджета на Крым планируют сократить на 10%. В проекте федерального бюджета на 2020—2022 годы траты на курорт станут меньше на 20 млрд рублей.

Счетная палата РФ заявила, что страховые пенсии работающим россиянам повысили с 1 августа 2019 года. Выплаты стали на 185 рублей больше, чем в прошлом году.

Ситуация в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз вводит санкции против Белоруссии в политических целях. По ее мнению, главы ЕС заинтересованы в смене президента республики.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США примет меры против Ирана за несоблюдение санкций Совета безопасности ООН. По словам Помпео, Иран нарушил обязательства по оружейному эмбарго.

Сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны Рональд Пофалла призвал Россию не ставить под угрозу отношения стран из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Он отметил, что дело пострадавшего нужно тщательно изучить.

Прогнозы и мнения экспертов

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что правительство РФ повысит налоги для предприятий, чтобы справиться с кризисом в стране. Эксперт считает, что налоги вырастут для металлургов, производителей удобрений и добытчиков полезных ископаемых.

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин рассказал URA.RU, что курс рубля зависит от выборов президента США в этом году. Он также посоветовал россиянам закупаться бытовой техникой и приобретать автомобили: осенью эти товары могут подорожать.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что кредит в 1,5 млрд долларов, который выдадут Белоруссии, окажется выгодным для экономики РФ. По его словам, Россия ничем не рискует, поскольку белорусская сторона возвращает выданные средства в срок.

Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов предостерег россиян от погашения ипотеки с помощью материнского капитала. По его словам, рефинансирование такой ипотеки может вызвать трудности.