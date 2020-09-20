По данным ЦБ России, доллар к закрытию торгов 18 сентября, в пятницу, принял значение 75,57 рубля. Это на 39 копеек выше уровня, которого достигала валюта на прошлых торгах. Евро подорожал на 52 копейки и оценивался в 88,96 рубля. Падение рубля аналитики связывают с удешевлением нефти. Цена на баррель нефти марки Brent составила 43,04 доллара, что на 33 копейки ниже, чем на прошлых торгах.
Ситуация в России
По инициативе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), выплаты безработным россиянам с детьми могут стать бессрочными. Эта выплата была введена для тех, кто потерял работу в период пандемии коронавируса. Инициатива продлить выплаты на постоянной основе может обойтись бюджету РФ в 25—27 млрд рублей в месяц.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести новый вид льготной ипотеки для детей-сирот. Они смогут получить ипотеку под 2—6% годовых. Правительство РФ уже рассматривает предложение.
Расходы российского бюджета на Крым планируют сократить на 10%. В проекте федерального бюджета на 2020—2022 годы траты на курорт станут меньше на 20 млрд рублей.
Счетная палата РФ заявила, что страховые пенсии работающим россиянам повысили с 1 августа 2019 года. Выплаты стали на 185 рублей больше, чем в прошлом году.
Ситуация в мире
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз вводит санкции против Белоруссии в политических целях. По ее мнению, главы ЕС заинтересованы в смене президента республики.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США
Сопредседатель форума «Петербургский диалог» с германской стороны Рональд Пофалла призвал Россию не ставить под угрозу
Прогнозы и мнения экспертов
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что правительство РФ повысит налоги для предприятий, чтобы справиться с кризисом в стране. Эксперт считает, что налоги вырастут для металлургов, производителей удобрений и добытчиков полезных ископаемых.
Независимый финансовый консультант Виталий Калугин рассказал URA.RU, что курс рубля зависит от выборов президента США в этом году. Он также посоветовал россиянам закупаться бытовой техникой и приобретать автомобили: осенью эти товары могут подорожать.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что кредит в 1,5 млрд долларов, который выдадут Белоруссии, окажется выгодным для экономики РФ. По его словам, Россия ничем не рискует, поскольку белорусская сторона возвращает выданные средства в срок.
Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов предостерег россиян от погашения ипотеки с помощью материнского капитала. По его словам, рефинансирование такой ипотеки может вызвать трудности.
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