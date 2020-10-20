В области запрещено проведение массовых мероприятий
Оперштаб решил запретить проведение массовых мероприятий — число медиков и учителей снизилось — в области выросли зарплаты — назначен новый главный архитектор — глава комиссии по бюджету покинул свой пост. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
В области ужесточили карантинные меры
- Оперштаб региона 20 октября принял решение о запрещении массовых мероприятий на территории Курганской области.
Учителей и медиков стало меньше
- За год в области на 3% сократилось число сотрудников в сферах образования и здравоохранения. Такие данные за август 2020 года привел Свердловскстат.
В регионе выросли зарплаты
- Заработная плата жителей области за год в среднем выросла на 6% и составила за август этого года 32 367 рублей. Самый большой прирост зафиксирован у медиков. Они стали получать на 12% больше.
Назначен новый главный архитектор Кургана
- Новым главным архитектором Кургана стал Кирилл Жученко, который ранее работал в Тюмени. Об этом назначении сообщила пресс-служба мэрии.
Глава комиссии по бюджету снял с себя полномочия
- В Курганской городской думе председатель депутатской комиссии по бюджету Артем Исламов отказался от должности. Это уже третья отставка главы комиссии за текущий год.
Власти решили продать базу отдыха
- Руководство области выставили на продажу базу отдыха в селе Чумляк Щучанского района. Ранее там был организован обсерватор, где вахтовики с подозрением на коронавирус проходили карантин.
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