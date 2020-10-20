20 октября 2020
19 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 21 октября. Карантин ужесточен, зарплата медиков выросла

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский праздник. Курганская генерирующая компания Курган
В области запрещено проведение массовых мероприятий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Оперштаб решил запретить проведение массовых мероприятий — число медиков и учителей снизилось — в области выросли зарплаты — назначен новый главный архитектор — глава комиссии по бюджету покинул свой пост. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

В области ужесточили карантинные меры

  • Оперштаб региона 20 октября принял решение о запрещении массовых мероприятий на территории Курганской области.

Учителей и медиков стало меньше

В регионе выросли зарплаты

  • Заработная плата жителей области за год в среднем выросла на 6% и составила за август этого года 32 367 рублей. Самый большой прирост зафиксирован у медиков. Они стали получать на 12% больше.

Назначен новый главный архитектор Кургана

  • Новым главным архитектором Кургана стал Кирилл Жученко, который ранее работал в Тюмени. Об этом назначении сообщила пресс-служба мэрии.

Глава комиссии по бюджету снял с себя полномочия

Власти решили продать базу отдыха

  • Руководство области выставили на продажу базу отдыха в селе Чумляк Щучанского района. Ранее там был организован обсерватор, где вахтовики с подозрением на коронавирус проходили карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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