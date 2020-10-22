Из-за увеличения числа смертей ковидных больных тела пришлось хранить в подвале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Минздраве Алтайского края объяснили, что скопление трупов зараженных коронавирусом в подвале барнаульской больницы №12 случилось из-за роста числа умерших и огромной нагрузки на патологоанатомов. Незадолго до этого в соцсетях появилось видео из переполненного телами погибших госпиталя, сообщают СМИ.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», — приводит объяснение ситуации местным Минздравом ТАСС.

Хранить тела медикам пришлось вне камер для хранения тел, их просто перестало хватать. Погибших от коронавируса разместили в черных пакетах в коридорах подвала, пишет телеканал 360. Кроме того, больница рассчитана всего на 360 коек. Сейчас же количество больных настолько выросло, что число коек пришлось увеличить до 600.

За последние сутки в России скончались 290 пациентов с коронавирусом, уточняет RT. При этом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с коронавирусом в вооруженных силах России под контролем, пишет агентство Nation news.