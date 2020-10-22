СМИ сообщили о коллапсе с трупами пациентов в ковидной больнице. Видео

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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничный коридор, больница, цгб6
Из-за увеличения числа смертей ковидных больных тела пришлось хранить в подвале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Минздраве Алтайского края объяснили, что скопление трупов зараженных коронавирусом в подвале барнаульской больницы №12 случилось из-за роста числа умерших и огромной нагрузки на патологоанатомов. Незадолго до этого в соцсетях появилось видео из переполненного телами погибших госпиталя, сообщают СМИ.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», — приводит объяснение ситуации местным Минздравом ТАСС.

Хранить тела медикам пришлось вне камер для хранения тел, их просто перестало хватать. Погибших от коронавируса разместили в черных пакетах в коридорах подвала, пишет телеканал 360. Кроме того, больница рассчитана всего на 360 коек. Сейчас же количество больных настолько выросло, что число коек пришлось увеличить до 600.

За последние сутки в России скончались 290 пациентов с коронавирусом, уточняет RT. При этом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с коронавирусом в вооруженных силах России под контролем, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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