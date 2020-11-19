19 ноября 2020

Названы лучшие музыканты года по версии Apple Music

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Победители Apple Music Awards стали обладателями оригинальной награды Фото: сайт компании Apple

Apple Music Awards назвала лучших музыкантов 2020 года. Как считают организаторы второй ежегодной музыкальной премии, победители в пяти номинациях оказали огромное влияние на мировую культуру.

Лучшим музыкантом года по версии Apple стал хип-хоп-исполнитель Lil Baby. «Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что сказать. И мои поклонники слушали», — заявил артист, его слова приведены на сайте компании Apple.

Прорывом года назвали рэп-исполнительницу Megan Thee Stallion. Ее треки, записанные совместно с Бейонсе и Карди Би поставили рекорд в Apple Music — их прослушали более 300 миллионов раз.

Лучшим автором песен стал Тейлор Свифт с альбомом folklore. Композиции занимали первые места в чартах. Рэпер Родди Рич взял награду в номинации «Лучшая песня» (The Box), а также «Лучший альбом» с релизом Please Excuse Me for Being Antisocial.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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