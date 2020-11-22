Билл Гейтс предрек миру новую пандемию

Человечеству угрожает новая пандемия. Ее могут объявить через 20 лет. С таким заявлением вступил основатель Microsoft Билл Гейтс в своем подкасте.
«Нам повезет, если это случится лет через двадцать», -цитирует Гейтса «Национальная служба новостей». Также, по его словам, велика вероятность наступления новой пандемии через три года.
Гейтс полагает, что к новой пандемии человечество придет более подготовленным — с отработанными алгоритмами введения карантина и улучшенными системами тестирования вирусоносителей. Основатель Microsoft надеется, что в следующий раз люди не будут «такими глупыми».
Ранее бизнесмен назвал климатический кризис на Земле более серьезной угрозой для человечества, чем коронавирус, передает агентство NationNews. По его мнению, уже через 40 лет количество людей, умирающих от изменения климата, достигнет смертности, связанной с COVID-19. При этом он полагает, что пандемия коронавируса закончится в течение двух лет.
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