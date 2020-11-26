Цены на жилье на вторичном рынке выросли на 5% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Региональное отделение ЛДПР переизбрала руководителя — выросли цены на квартиры — на полигоне обнаружили опасные захоронения — полицейские заявили о ликвидации семи ОПГ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

В ЛДПР переизбрали лидера

Руководителем курганского регионального отделения ЛДПР вновь избран депутат облдумы Юрий Ярушин. Он будет находиться в этой должности третий срок подряд. Информацию о своем назначении URA.RU подтвердил сам Ярушин.

В Кургане выросли цены на жилье

Согласно данным Свердловскстата, стоимость квартир в Кургане повысилась на 5%. В частности, это касается вторичного жилья. Однако квартиры в новостройках подешевели на 4%.

На полигоне ТБО обнаружены опасные химикаты

На скандальном Шуховском полигоне под Курганом обнаружены опасные химические отходы. Об этом заявили специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Силовики обезвредили семь ОПГ

В 2020 году полицейские области ликвидировали семь организованных преступных групп (ОПГ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.