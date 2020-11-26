26 ноября 2020
25 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 27 ноября. Выросли цены на вторичное жилье, на полигоне обнаружили ядохимикаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой дом для переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, жилой дом, новостройка
Цены на жилье на вторичном рынке выросли на 5% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Региональное отделение ЛДПР переизбрала руководителя — выросли цены на квартиры — на полигоне обнаружили опасные захоронения — полицейские заявили о ликвидации семи ОПГ. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 ноября — в обзоре URA.RU:

В ЛДПР переизбрали лидера

  • Руководителем курганского регионального отделения ЛДПР вновь избран депутат облдумы Юрий Ярушин. Он будет находиться в этой должности третий срок подряд. Информацию о своем назначении URA.RU подтвердил сам Ярушин.

В Кургане выросли цены на жилье

На полигоне ТБО обнаружены опасные химикаты

Силовики обезвредили семь ОПГ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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