29 ноября 2020

В Совфеде сообщили о надбавках к пенсиям после проверок ПФР

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Подобные контролирующие мероприятия уже имели место в прошлом, напомнил сенатор Фото: Анна Майорова © URA.RU

По результатам проверок Пенсионного фонда России (ПФР) ряд граждан ожидает повышение пенсий. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Речь идет о наличии дополнительных лет работы у некоторых граждан, что не всегда отражается работодателями в документации. Надбавки могут коснуться пенсионеров, которые трудились на севере», — пишет «Федеральное агентство новостей». Сенатор напомнил, что подобные контролирующие мероприятия уже имели место в прошлом.

Так, в 2009 году в России проводилась валоризация, а в 2015 году начал действовать закон о перераспределении пенсий для женщин с детьми. Тогда, как объяснил Рязанский, учитывалась часть стажа, не входящая в период ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, что требовало участия граждан. В случае новых проверок ПФР ликвидирует незначительные недочеты, которые окажутся незаметными как для граждан, так и для функционирования пенсионной системы.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что на следующий год запланирована проверка пенсионеров на допдоходы из-за нарушений с переплатой или же недополучением выплат. Пользователи социальных сетей критически отнеслись к этим планам. Они считают, что проверка обернется обеднением пожилых людей. Позже замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что в следующем году проверять пенсионеров на дополнительные доходы не планируется.

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