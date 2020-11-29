Практически во всех регионах РФ депозиты населения выросли в апреле—сентябре 2020 года, в среднем на каждого россиянина приходится 225 тысяч рублей вкладов. Наибольший прирост отмечается в Москве и ЯНАО. Это следует из данных рейтинга «РИА Новости».
В Москве средний объем депозитов на душу населения за указанный срок вырос на 37 тысяч рублей и составил 939,8 тысяч рублей на начало октября. Лидерство столицы объясняется тем, что в городе сосредоточено много богатых людей и специалистов с высокими доходами, которые могут формировать сбережения со своих больших доходов.
На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. «Средний прирост вкладов на душу населения составил 36 тысяч рублей (средний объем депозитов на душу населения — 318 тысяч рублей)», — говорится в исследовании. Специалисты считают, что нарастить депозиты позволили большие зарплаты и отказ от летнего отдыха. Замкнула тройку лидеров Белгородская область, где депозиты выросли на 29 тыс. рублей в среднем на человека.
Ранее регионы УрфО вошли в топ-10 российских регионов по величине банковских вкладов среди населения. Ямал оказался на четвертом месте рейтинга, впереди него только Москва, Санкт-Петербург и Магаданская область. В лидерах оказался также ХМАО.
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