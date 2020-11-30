В Совфеде предложили реформировать министерство труда

По мнению Матвиенко, Минтруда должно сменить название Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Совфеде выступили с инициативой наделить Министерство труда и социальной защиты полномочиями в семейной политике. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прямом эфире заседания совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Единого центра управления семейной политикой у нас сегодня просто нет. Никаких дополнительных структур, я в этом убеждена, плодить не нужно, достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного. Предлагаю изменить и само название министерства, добавив — министерство труда, социальной защиты и семейной политики», — сказала спикер.

Она отметила, что Минтруда хорошо себя зарекомендовала во время обеспечения поддержки граждан в борьбу с пандемией коронавируса, передает агентство Nation News. Ранее в министерстве предложили увеличить минимальный размер пенсионных накоплений. По задумке ведомства, они должны выплачиваться гражданам не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. По мнению специалистов Минтруда, это увеличит объем единовременных выплат.