В Кремле знают, кто запустил слухи о людях, якобы близких Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков уверен, что провокации против президента будут продолжаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле знают о том, кто стоит за распространением слухов о людях, якобы связанных с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы знаем, более менее, кто является организатором этой деятельности» — сказал Песков. Он назвал это попытками дискредитации, которые не достигают своей цели. Это лишь слухи, зачастую не имеющие ничего общего с реальностью, заключил представитель Кремля.

Песков уверен, что подобные попытки будут продолжаться. Других подробностей о личности и деятельности организатора вбросов пресс-секретарь президента раскрывать не стал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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