В Кремле знают, кто запустил слухи о людях, якобы близких Путину

В Кремле знают о том, кто стоит за распространением слухов о людях, якобы связанных с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы знаем, более менее, кто является организатором этой деятельности» — сказал Песков. Он назвал это попытками дискредитации, которые не достигают своей цели. Это лишь слухи, зачастую не имеющие ничего общего с реальностью, заключил представитель Кремля.
Песков уверен, что подобные попытки будут продолжаться. Других подробностей о личности и деятельности организатора вбросов пресс-секретарь президента раскрывать не стал.
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