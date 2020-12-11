Пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о проверке Генпрокуратурой цен на продукты. Соответствующие реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания. Некоторые продукты подорожали более, чем на 70%, передает RT. Пользователи Twitter посчитали эту проверку несвоевременной.
Некоторые считают, что это решение вызовет новую волну взяток в России.
Другие удивляются, почему такое решение приняли именно сейчас. Они считают, что продукты в РФ были дорогими и до заявлений президента России Владимира Путина.
Есть пользователи, которые считают, что назначать проверку роста цен бессмысленно. Они уверены, что есть более эффективные методы снизить цены.
Некоторые пользователи Twitter считают, что подорожание продуктов не самая важная проблема в России.
Ранее власти РФ рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — не выше 45 рублей за килограмм. Это касается розничных цен.
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