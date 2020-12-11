Соцсети высмеяли проверку цен на продукты в регионах. «А падение рубля не хотят проверить?»

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Пользователи социальных сетей считают, что подорожание продуктов не самая важная проблема в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Пользователи социальных сетей негативно восприняли новость о проверке Генпрокуратурой цен на продукты. Соответствующие реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания. Некоторые продукты подорожали более, чем на 70%, передает RT. Пользователи Twitter посчитали эту проверку несвоевременной.

Некоторые считают, что это решение вызовет новую волну взяток в России.

Фото: Twitter

Другие удивляются, почему такое решение приняли именно сейчас. Они считают, что продукты в РФ были дорогими и до заявлений президента России Владимира Путина.

Фото: Twitter

Есть пользователи, которые считают, что назначать проверку роста цен бессмысленно. Они уверены, что есть более эффективные методы снизить цены.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи Twitter считают, что подорожание продуктов не самая важная проблема в России.

Фото: Twitter

Ранее власти РФ рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — не выше 45 рублей за килограмм. Это касается розничных цен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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